١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٤٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84652059
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خلال اتصال هاتفي مع السفير الايراني في كييف...

أمير عبداللهيان يتابع احدث التطورات السياسية في اوكرانيا واوضاع الايرانيين المقيمين

أمير عبداللهيان يتابع احدث التطورات السياسية في اوكرانيا واوضاع الايرانيين المقيمين

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- تابع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، احدث التطورات السياسية في اوكرانيا واوضاع الايرانيين ومنهم الطلبة الجامعيين المقيمين في اوكرانيا، وذلك خلال محادثات هاتفية مع السفير الايراني لدى كييف.

وبناء على توقعات وزارة الخارجية بشأن تطورات اوكرانيا ورصدها لآخر أوضاع الايرانيين المقيمين في هذا البلد، من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الشأن، أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع السفير الايراني لدى كييف منوجهر مرادي واطلع على آخر التطورات الداخلية وخاصة اوضاع الايرانيين بمن فيهم الطلبة الجامعيين المقيمين في هذا البلد.

وفي هذه المحادثات الهاتفية، أكد امير عبداللهيان على التوصيات اللازمة حول الايرانيين المقيمين وكذلك تقديم أي خدمات ضرورية من قبل السفارة الايرانيية في كييف في حال تأزم الاوضاع في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الايراني قد تباحث هاتفيا يوم امس الاثنين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول الاوضاع الراهنة في اوكرانيا والاخطار ناجمة عن اي تصعيد للتوتر في هذه المنطقة، مؤكدا على ضرورة حل وتسوية الخلافات بين روسيا واوكرانيا بطريقة سلمية.

انتهى ** 2342

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