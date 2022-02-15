١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84652093
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وزير الخارجية الايراني: التوصل الى اتفاق في فيينا رهن بالسلوك المسؤول للطرف الغربي

وزير الخارجية الايراني: التوصل الى اتفاق في فيينا رهن بالسلوك المسؤول للطرف الغربي

طهران / 16 شباط/فبراير/ارنا- أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان ، ان التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا رهن بالسلوك المسؤول للطرف الغربي.

واشار امير عبداللهيان في تغريدة له الثلاثاء الى محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، وقال: تحدثنا مع جوزيب بوريل حول آخر المستجدات في مفاوضات فيينا.

واكد وزير الخارجية الايراني بان التزام خطوط ايران الحمراء أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا واضاف: العملية ماضية الى الأمام ولكن بعض القضايا الهامة مازالت امامنا.

وختم امير عبداللهيان تغريدته بالقول: ان مبادرات الجانب الايراني جعلت الاتفاق في متناول اليد لكن التوصل الى الاتفاق النهائي رهن بالسلوك المسؤول للطرف الغربي.

انتهى ** 2342

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