مسؤول: ابرام عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير 7 حقول نفطية وغازية

وقال فروزندة في تصريح له الثلاثاء: انه تم خلال الاسبوع الماضي وبحضور رئيس الجمهورية افتتاح وتدشين مشاريع مختلفة في مجالات توصيل الغاز ونقل الغاز والبتروكيمياويات بقيمة 40 تريليون تومان؛ 16 تريليون تومان منها لافتتاح مشاريع و 24 تريليون تومان لبدء تنفيذ مشاريع جديدة.

واشار الى استفادة 31 محافظة في البلاد من مشاريع توصيل الغاز، منوها الى تدشين مشروع لتوصيل الغاز خلال الاسبوع الماضي لـ 169 قرية في محافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد واضاف: ان مشاريع توصيل الغاز ستكتمل ويتم تدشينها بصورة كاملة في غضون العامين القادمين ولن يبقى مكان في البلاد لا يحظى بالغاز الموصل عبر شبكة الانابيب.

ونوه الى اقامة معرض "ايران بلاست" وقال: ان هذا المعرض اقيم بضعف طاقة العام الماضي وحظي بترحيب واسع من قبل الشركات المحلية والزوار الاجانب وحضره ايضا العديد من السفراء الاجانب والتجار والصناعيين الاجانب.

واضاف: ان هذا المعرض الذي اقيم في ظروف الحظر اثبت بان صناعات المصب في قطاع النفط والغاز مزدهرة للغاية وجاهزة لتحقيق القفزة والتعاون الدولي مما يعود بلا شك للبلاد بالكثير من المزايا.

وقال فروزندة: انه ومنذ بدء مهام الحكومة الثالثة عشرة لغاية الان تم ابرام عقود مع شركات محلية واجنبية لتطوير 7 حقول نفطية وغازية بقيمة 4 مليارات و 500 مليون دولار، كما تم بذل الكثير من الجهود لتطوير قطاع المصب عبر انشاء مجمعات تكرير وبتروكمياويات.

انتهى ** 2342