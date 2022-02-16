١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84652109
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ايران تجتذب استثمارات اماراتية بقيمة 300 مليون دولار

ايران تجتذب استثمارات اماراتية بقيمة 300 مليون دولار

طهران / 16 شباط/فبراير/ارنا- اعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية علي رضا بيمان باك، انه تم خلال الاشهر الماضية اجتذاب استثمارات اماراتية بقيمة 300 مليون دولار.

واشار بيمان باك في اجتماع امانة مجلس الحوار بین الحكومة والقطاع الخاص الذي عقد في غرفة التجارة الايرانية، الى انه سيتم تعيين ملحق اقتصادي في الامارات خلال العام الجاري، وقال: تم خلال العام المنصرم زيادة عدد الملحقين الاقتصاديين من 5 اشخاص الى 10 اشخاص، ونسعى من خلال ميزانية العام الايراني الجديد (يبدأ في 21 آذار/مارس 2022) تعييين ملحقين اقتصاديين في 30 بلدا من بينها الامارات.

واشار رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية الى زيارته الاخيرة الى الامارات بهدف دعم التجار والناشطين الاقتصاديين الايرانيين، وقال: اجرينا خلال هذه الزيارة محادثات مع كبرى الشركات لحل مشاكل الشحن والمعاملات المالية وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.

واضاف: لقد تمكنا، في الأشهر الأخيرة من خلال التعاملات التي اجريت، من اجتذاب 300 مليون دولار من المستثمرين الإماراتيين، والتي ستكون جاهزة للعمل في غضون 4 إلى 4 أشهر القادمة.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات يبلغ 15 مليار دولار سنويا.

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