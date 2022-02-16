امير عبد اللهيان: إيران لا تقبل الضمانات الشفهية

وقال امير عبد اللهيان في حوار خاص أجرته معه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الیوم الاربعاء: أن الولایات المتحدة الامریکیة فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانة حول عدم انسحاب أي من الاطراف من الاتفاق النووي.

وأوضح: لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي .

وأكد على ضرورة اصدار الكونغرس الأميركي "بيانا سياسيا" بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه.

وقال ان التزامات إيران واضحة كمعادلة رياضية و الواضح تماما ما ستقوم به وكيف سيتم التحقق منه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك لا داعي للقلق عند الطرف الاخر لكننا ما زلنا قلقين تجاه الضمانات بشأن عدم انسحاب أميريكا من الاتفاق.

وقال : نواجه مشاكل في هذه الفترة لأن الجانب الآخر يفتقر إلى مبادرة جادة ملفتا ان مطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الغاء جميع اشكال الحظر المفروض عليها .

واضاف : التحدي الذي نواجهه اليوم هو إدارة بايدن ترغب فقط في الغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وشدد بالقول إن التحدي الذي لا تزال نواجهها على طاولة المفاوضات في فيينا هو أن ترامب فرض الحظر أحادي الجانب والجائر على اشخاص في إيران من خلال توجيه تهم اليهم فيما يتعلق ببرنامج ايران الصارويخي أو القضايا الإقليمية أو حقوق الإنسان وهو أمر غير مقبول.

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