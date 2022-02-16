١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٥٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84652707
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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 185 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 185 وفاة جديدة بكورونا

طهران / 16 شباط/فبراير/ارنا- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 185حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 134 الف و 238 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 16 الفا و310 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 618 الف  365 شخصا.

وأضافت أن 3 الاف و 489 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 515 الفا و 42 شخصا لغاية الآن.

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