الشيخ نعيم قاسم : قادة البحرين مخطئون.. فالتطبيع لايحميهم

جاء ذلك في كلمة "الشيخ قاسم" خلال حفل ‏ولادة "الإمام علي" (عليه السلام) اقيم اليوم في مدرسة الامداد بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف : البحرين ترتكب جريمة تاريخية بهذا التطبيع، ودول الخليج (الفارسي) التي طبعت أو تريد أن تطبع ايضا؛ ولو ظن هؤلاء ‏أنهم ربحوا فسيكتشفون قريبًا أنهم خسروا.

وعلى صعيد اخر، اكد نائب الامين العام لحزب الله لبنان، ان "الحزب شوكة بعين أمريكا ‏وإسرائيل، لأنه نجح في تحرير الأرض وطرد التكفيريين، وهو في خدمة الناس، ‏والمساعدات الاجتماعية، والوقوف بوجه كل الانحرافات التي كانت تحصل في هذا البلد...".

وعن الانتخابات التشريعية المرتقبة في لبنان، قال : ان حزب الله من اكثر المتحمسين لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة؛ داعياً إلى عدم التمنع عن المشاركة في الانتخابات، ومشددا على ضرورة "الانتقال من هذه المرحلة الصعبة والمتوترة إلى مرحلة جديدة تفتح فيها آفاقا بأن ‏يكون ممثلو الشعب بعد الانتخابات هم الذين يختارون شكل الحكومة وطبيعة الرئاسة وكيفية ‏المتابعة، ويدخلون في مناقشة الخطط المختلفة التي تؤدي إلى التعافي والاستقرار".

واردف الشيخ قاسم : علينا أن ننزل جميعًا إلى صناديق الاقتراع شبابا وشابات وكهولًا ورجالًا ونساءً من ‏دون استثناء، كل المبررات مرفوضة في التمنع عن الانتخابات؛ حسب ما اوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.

وحذر من ان "جماعات المجتمع المدني من أتباع السفارة الأمريكية دائمًا يتحركون ضد حزب الله"؛ واصفا هؤلاء "أدوات مباشرة للمشروع الصهيو امريكي الذي يخدم الأعداء ولا يخدم الوطن ولا المواطنين".

‏انتهى ** ح ع

