النخب اللبنانية تحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

واشرف على اقامة هذا الملتقى "مركز الامام الخميني (رض) الثقافي" الذي يتخذ من مدينة "طاريا" اللبنانية مقرا له.

وخلال كلمته بالمناسبة، استعرض المستشار الثقافي الايراني في لبنان "عباس خامة يار"، اهم انجازات الثورة الاسلامية في ايران على مرّ العقود الاربعة الماضية.

ولفت، بان الجمهورية الاسلامية انتهجت خلال هذه الفترة، ستراتيجية تحويل التهديدات والضغوط الى فرص لاجهاض سياسات الحظر والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.

واضاف "خامه يار" : ان الجمهورية الاسلامية ورغم كافة الضغوط التي مرت بها، لكنها استطاعت بالاستناذ على مبادئها الدينية والثورية ان تحقق منجزات عظمى ومنقطعة النظير في تاريخ ايران.

وتابع، ان ايران الاسلامية تواصل المضي قدما صوب الرقي ومستقبلها الواعد وبلوغ قمم الشموخ والازدهار بفضل الهمم العالية لشعبها الابي.

واعتبر ان الحظر الذي تفرضه امريكا على صادرات النفط والتحويلات المصرفية، جريمة بحق الشعب الايراني؛ لافتا في الوقت نفسه بان الايرانيين استطاعوا بالصمود والتخطيط المناسب ان يتصدوا لهذا الحظر الظالم ويحققوا انجازات مذهلة في كافة المجالات.

انتهى ** ح ع