السيد حسن نصرالله : المقاومة هي التي حافظت على الهوية اللبنانية

وفي كلمته خلال الإحتفال المركزي الذي نظمه حزب الله لبنان اليوم الاربعاء إحياءً لذكرى "القادة الشهداء"، اعتبر السيد نصرالله أن"المقاومة كفكر وثقافة و وجود في المنطقة، هي سابقة على اجتياح 1982؛ موضحا انه كانت هناك المقاومة الفلسطينية التي سبقت بعقود وكان لها حضورها الكبير في فلسطين والمنطقة.. وفي لبنان كانت هناك أحزاب وفصائل لبنانية تؤمن بالمقاومة وتمارسها بشكل أو بآخر".

واستطرد الامين العام لحزب الله : في الدائرة الشيعية تعود المقاومة إلى سماحة الإمام عبد الحسين شرف الدين في بدايات إرهاصات قيام دولة العدو، وبعده بشكل أساسي إلى سماحة الإمام السيد موسى الصدر (أعاده الله بخير) الذي ركّز المقاومة ثقافة وموقعاً ورؤية ووجوديا تنظيما وعسكرياً عندما أعلن عن أفواج المقاومة اللبنانية أمل.

واضاف، ان "العام 1982 بالنسبة لنا هو عام القرار، عام الولادة والإستمرار، ودماء شهدائنا عمّدت هذه المسيرة، والفضل بعد الله يعود لهذه الدماء الزكيّة".

يتبع ...** ح ع