العميد اشتري : يجب اطلاق نهضة توعوية ضد تحركات وسائل الاعلام الاستكبارية

وفي تصريح له اليوم امام عوائل الشهداء والكوادر المنتسبة الى قوى الامن الداخلي بمدينة سبزوار (شرق)، اضاف العميد اشتري : ان العدو كرّس جهده في سياق حملاته الاعلامية الرامية الى بث الياس داخل المجتمع وقلوب الشباب؛ مؤكدا على تسخير كافة الطاقات من اجل الدفاع عن منجزات الثورة الاسلامية في مواجهة هذه التحديات.

واستدل في هذا السياق بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، قائلا : ان سماحته اكد على جميع اصحاب المنابر الاعلامية بضرورة اطلاق نهضة تربوية وتوعوية لفضح محاولات الاستكبار التي تستهدف المعتقدات والافعال السليمة، وتعمل على بث الشبهات في البلاد.

وشدد قائد قوى الامن الداخلي، على ان الثورة الاسلامية رغم كافة الؤامرات، لكنها عازمة خلال "الخطوة الثانية" من تاريخها وبفضل توجيهات سماحة القائد والتخطيط المناسب واقتدار الشعب والنخب، عازمة على المضي باتجاه الرقي والازدهار.

واضاف : ان الشعب الايراني حيّا بكل وعي واعتزاز وقوة، الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار ثورته المباركة هذا العام؛ مفندا كافة مزاعم الاستكبار والاعداء الذين حلموا بالقضاء على هذه الثورة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، راى "العميد اشتري" ان التحركات المختلفة في كل من العراق وافغانستان وسوريا ولبنان، ترمي الى المساس بامن الجمهورية الاسلامية الايرانية، لكن بفضل الباري تعالى وتضحيات جبهة المقاومة والشهيد الحاج قاسم سليماني، باءت هذه المؤامرات بالفشل.

انتهى** ح ع