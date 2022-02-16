الصين : نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي

ونقل مراسل "ارنا" عن هذا الدبلوماسي الصيني، قوله للصحافيين من امام فندق كوبورغ اليوم : نحن بلغا المرحلة الاخيرة من المفاوضات، ونتطلع الى اتخاذ الخطوات (الحاسمة) نحو بعضنا الاخر لاننا نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي.

واضاف، ان جميع الاطراف يواصلون العمل وبشكل جاد حول الاتفاق (المنشود).

وعن الدور الايراني خلال المفاوضات، قال : ان الجمهورية الاسلامية بذلت جهودا جبارة وبناءة انطلاقا من رؤية واضحة خلال المفاوضات؛ اي بمعنى ان هؤلاء وضعوا كل شيئ على الطاولة وصرحوا بقراراتهم السياسية، ونحن نثمن ذلك.

وتوقع رئيس الوفد الصيني المفاوض، بأن يكون اليومان القادمان في فيينا حاسمان، وبما يلزم اتخاذ المزيد من الخطوات المواتية للتوصل الى الاتفاق النهائي وتحقيقه.

انتهى ** ح ع