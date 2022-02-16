باقري يلتقي مورا في اطار مفاوضات فيينا

يذكر ان الجولة الثامنة للمفاوضات في فيينا كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها التوقف لبعض الوقت بطلب من الوفود المشاركة للتوجه الى عواصمها للتشاور.

وبلغت المفاوضات الان مرحلة يتعلق نجاحها او فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الاطراف الغربية، فان اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة التي تعيها جيدا فبالامكان حل القضايا العالقة والوصول الى الاتفاق النهائي في غضون بضعة ايام.

الوفد الايراني وبناء على المبادئ والتعليمات قد وضع مقترحاته ومطالبه الواضحة على الطاولة وان الكرة الان في ارض الاطراف الغربية تماما.

انتهى ** 2342