اوليانوف: المشاورات المكثفة جارية في فيينا بلا توقف

وفي تغريدة له على موقع تويتر نشر اوليانوف صورة للقائه مع المندوب الاميركي الخاص في الشان الايراني روبرت مالي وكتب: المشاورات المكثفة جارية في اطار مفاوضات فيينا بلا توقف تقريبا.

وقال اوليانوف في تصريح للصحفيين بان المفاوضات اقتربت من مراحلها النهائية لكننا بحاجة للمزيد من الوقت –ليس طويلا كثيرا- لاستكمال الاعمال.

واعرب عن تفاؤله بامكانية الوصول الى الاتفاق حتى نهاية فبراير الجاري.

وفي تغريدة له فجر يوم الاربعاء، على تويتر، كتب اوليانوف ايضا: لقد حان الآن وقت اتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي.

بدوره قال رئيس الفريق الصيني المشارك في مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 " وانغ كو فان": "نحن نقف على بعد خطوة واحدة من التوصل الى اتفاق نهائي" وذلك في احدث تقييم له لمسار هذه المفاوضات.

وقال الدبلوماسي الصيني، في تصريح للصحفيين: نحن بلغا المرحلة الاخيرة من المفاوضات، ونتطلع الى اتخاذ الخطوات (النهائية) نحو البعض الاخر لاننا نقف على بعد خطوة واحدة من الاتفاق النهائي.

واضاف، ان جميع الاطراف عاكفون على العمل وبشكل جاد حول الاتفاق.

وعن الدور الايراني خلال المفاوضات، قال: ان الجمهورية الاسلامية الایرانیة بذلت جهودا كبيرة وبناءة انطلاقا من رؤية واضحة خلال المفاوضات؛ اي بمعنى انهم (الايرانيون) وضعوا كل شيء على الطاولة وعرضوا قراراتهم السياسية، ونحن نثمن ذلك.

وصرح رئيس الوفد الصيني المفاوض، بأن الطرفين اتخذا خطوات نحو بعضهما البعض معربا عن امله باتخاذ المزيد من الخطوات في سياق التوصل الى الاتفاق النهائي.

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