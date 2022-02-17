تطوير التعاون بين ايران ونخجوان في مجال النقل الجوي

وافادت القنصلية الايرانية في تقرير لها بان محمدلي شرح احدث اوضاع الانشطة في هذا المطار، منوها الى اعتماد خطط لزيادة التعاون مع بعض المطارات الايرانية.

واضاف: تقرر اجراء محادثات لارساء اتصالات وتعاون جديد في قطاع النقل بين ايران ونخجوان.

واشار حسيني الى التعاون بين مراكز المطارات في الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان، معتبرا ذلك تمهيدا للمزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين.

وقال ان قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد كامل للتعاون في مجال تطوير النقل الجوي.

انتهى ** 2342