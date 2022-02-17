١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84653269
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تطوير التعاون بين ايران ونخجوان في مجال النقل الجوي

تطوير التعاون بين ايران ونخجوان في مجال النقل الجوي

باکو / 17 شباط/فبراير/ارنا-التقى القنصل الايراني العام في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية آذربيجان احمد حسیني، مدير مطار نخجوان الدولي منشور غل محمدلي للبحث حول سبل تطوير التعاون بين طهران وهذه الجمهورية في قطاع النقل الجوي.

وافادت القنصلية الايرانية في تقرير لها بان محمدلي شرح احدث اوضاع الانشطة في هذا المطار، منوها الى اعتماد خطط لزيادة التعاون مع بعض المطارات الايرانية.

واضاف: تقرر اجراء محادثات لارساء اتصالات وتعاون جديد في قطاع النقل بين ايران ونخجوان.

واشار حسيني الى التعاون بين مراكز المطارات في الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان، معتبرا ذلك تمهيدا للمزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين.

وقال ان قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد كامل للتعاون في مجال تطوير النقل الجوي.

انتهى ** 2342

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