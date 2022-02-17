تصدير ما قيمته 2.85 مليون دولار من المنتجات المعرفية إلى دول المنطقة

وأضاف أكبر قنبربور في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس، ان القطاع الصحي من المجالات التي نمت كثيرا في السنوات القليلة الماضية في واحة برديس للتكنولوجيا، موضحا ان هذا النمو كان في مجال التكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية والمستشفيات.

وأشار رئيس واحة برديس للتكنولوجيا إلى نشاط 43 شركة تنتج معدات طبية و 21 شركة تعمل في مجال الصيدلة والبيولوجيا في واحة برديس للتقنية الصحية والسلامة .

واضاف قنبربور بأن جهودنا في واحة برديس للتكنولوجيا الصحية تهدف إلى إنشاء وتطوير شركات معرفية تنشط في مجال الصحة، وقال أننا نخطط لتطوير هذه الواحة ليتم تحقيقها في السنوات الأربع المقبلة.

كما اشار قنبربور الى تصدير منتجات الشركات المعرفية العاملة في مجال الصحة في واحة برديس للتكنولوجيا، وقال ان مبيعات منتجات الشركات المعرفية العاملة في مجال الصحة بلغت الفين و760 مليار تومان وصادراتها 2.85 مليون دولار في العام الماضي، أي حوالي 35 بالمئة من صادراتها كانت في القطاع الصحي.

وقال إن نحو 2050 شخصا يعملون في هذه الشركات، مضيفا ان معظم صادرات الشركات العام الماضي كانت في مجال المعدات الطبية ودول المقصد التصديري كانت في المنطقة والدول المجاورة.

ونوه مدير واحة برديس للتكنولوجيا الصحية الى ان الشركات القائمة على المعرفة الناشطة في المجال الصحي في هذه الواحة كانت تعمل بكل قدراتها لتلبية احتياجات الدولة لمكافحة جائحة كورونا، خاصة في بداية تفشي هذا الفيروس.

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