قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً/ ايران في المجموعة الأولى مع أوزبكستان وقطر وتركمانستان

جاء ذلك عقب سحب القرعة الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند.

في المقابل جاء منتخب كوريا الجنوبية حامل اللقب بالمجموعة الثالثة بمواجهة ثلاثة منتخبات من منطقة آسيان وهي تايلاند وفيتنام وماليزيا.

وضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا وهي الأردن والعراق والكويت، إلى جانب منتخب أستراليا.

وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 حزيران/يونيو القادم.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب من قبل، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.

قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

- المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

- المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

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