قائد الثورة الاسلامية: تبريز قدوة الصمود للشعب الإيراني

واضاف سماحته في كلمة القاها اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة تبريز، ان الثورة الاسلامية لم تنتصر بالسلاح ولا بالعمل السياسي ولا بالتحركات الحزبية ، بل انتصرت بتحرك الشعب وتواجده في الساحة.
يتبع..
طهران/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - اشاد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي بانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه المقبور عام 1978 معتبرا ان هذه الانتفاضة تمثل نقطة مضيئة لتبريز في تاريخ الثورة الاسلامية ، مؤكدا ان هذه الانتفاضة ساهمت في انتصار الثورة.
واضاف سماحته في كلمة القاها اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة تبريز، ان الثورة الاسلامية لم تنتصر بالسلاح ولا بالعمل السياسي ولا بالتحركات الحزبية ، بل انتصرت بتحرك الشعب وتواجده في الساحة.
يتبع..
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