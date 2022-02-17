البنك المركزي: مفاوضات مع كوريا الجنوبية للإفراج عن 7 مليارات دولار من ارصدة إيران المجمدة

و أعلن مصطفى قمري وفا، المدير العام للعلاقات العامة في البنك المركزي، هذا الخبر، وقال ان محادثات بين إيران وكوريا الجنوبية عقدت في سيول للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 7 مليارات دولار.

وبحسب قوله، أن هذه الموارد المالية مجمدة منذ 4 سنوات بحجة العقوبات في بنكين كوريين جنوبيين، وأن إيران أكدت على ضرورة رفع القيود غير القانونية على الأموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

كما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية عن خطة البلاد لاستئناف واردات النفط من إيران بعد توقف دام ثلاث سنوات.

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