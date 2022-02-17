١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84653721
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الصحة الايرانية: 182 وفاة وأكثر من 17 الف اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 182 وفاة وأكثر من 17 الف اصابة جديدة بكورونا

طهران/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 17 ألفا و 545 إصابة و 182 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 134 الفا و420 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 17 الفا و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 894 الف و 110 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان  الفين و760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 402 الاف و 821 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 61 مليونا و 871 ألفا و 219 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 939 ألفا و 561 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونا و 865 ألفا و 626 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 138 مليونا و 676 ألفا و 406 جرعة.

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