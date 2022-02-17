مفاوضات رفع الحظر على مشارف الاكتمال ؛ هل سيتوقف الغرب عن تهديد الاتفاق؟

وزادت تحركات وعدد أعضاء الوفود المفاوضة في فيينا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وأفاد مصدر غير إيراني مطلع أن عدد الوفود المفاوضة للدول الأوروبية الثلاث زاد في الأيام الأخيرة، وهم يعقدون اجتماعات دورية في المبنى الذي تجري فيه المحادثات من الصباح وحتى وقت متأخر.

كما ضم فريق التفاوض الإيراني في الأيام الأخيرة ، المزيد من الخبراء في صفوفه بهدف إجراء دراسات أكثر تفصيلاً ومشاورات فنية.

تجري هذه الأيام مشاورات مكثفة في شكل اجتماعات ووفود داخلية ، على مستوى رؤساء الوفود وعلى مستوى الخبراء. وبحسب ميخائيل أوليانوف ، كبير المفاوضين الروس، بان المشاورات المكثفة جارية في اطار مفاوضات فيينا بلا توقف تقريبا.

وقال اوليانوف بان المفاوضات اقتربت من مراحلها النهائية لكننا بحاجة للمزيد من الوقت –ليس طويلا كثيرا- لاستكمال الاعمال.

رئيس الفريق الصيني المشارك في مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 " وانغ كوفان" فقد قال هو الاخر اننا نقف على بعد قدم واحد من التوصل الى اتفاق نهائي؛ وقد بلغا المرحلة الاخيرة من المفاوضات، ونتطلع الى اتخاذ الخطوات (الحاسمة) نحو بعضنا الاخر لاننا نقف على بعد قدم واحد من الاتفاق النهائي.

واضاف، ان جميع الاطراف يواصلون العمل وبشكل جاد حول الاتفاق (المنشود).واعرب عن تفاؤله بامكانية الوصول الى الاتفاق حتى نهاية فبراير الجاري.

كما اكد مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري كني بان الوقت قد حان لاتخاذ القرار من قبل اطراف مفاوضاتنا، واعلن الاقتراب من الاتفاق فی هذه المفاوضات اكثر من اي وقت آخر، لافتا في الوقت ذاته الى انه لا اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.

واوضح ان الضرورة لتحقيق هذا الهدف هو الواقعية والامتناع عن الطلبات الاضافية والاهتمام بتجربة الاعوام الاربعة الماضية واضاف: ان وقت اتخاذ القرار قد حان من قبل اطراف مفاوضاتنا.

يذكر ان الجولة الثامنة للمفاوضات في فيينا كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها التوقف لبعض الوقت بطلب من الوفود المشاركة للتوجه الى عواصمها للتشاور.

وبلغت المفاوضات الان مرحلة يتعلق نجاحها او فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الاطراف الغربية، فان اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة التي تعيها جيدا فبالامكان حل القضايا العالقة والوصول الى الاتفاق النهائي في غضون بضعة ايام.

الوفد الايراني وبناء على المبادئ والتعليمات قد وضع مقترحاته ومطالبه الواضحة على الطاولة وان الكرة الان في ارض الاطراف الغربية تماما.

انتهى** 2344