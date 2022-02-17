مشاورات اوليانوف وغروسي حول قضايا الاتفاق النووي

وكتب ميخائيل أوليانوف ، الذي يرأس فريق التفاوض الروسي لرفع الحظر عن ايران، في رسالة عبر تويتر، التقيت اليوم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وناقشنا القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.

وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا حيويا في استئناف تنفيذ الاتفاق النووي.

مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا علي باقري كني كان قد التقى يوم الثلاثاء الماضي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر ان الجولة الثامنة للمفاوضات في فيينا كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها التوقف لبعض الوقت بطلب من الوفود المشاركة للتوجه الى عواصمها للتشاور.

وبلغت المفاوضات الان مرحلة يتعلق نجاحها او فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الاطراف الغربية، فان اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة التي تعيها جيدا فبالامكان حل القضايا العالقة والوصول الى الاتفاق النهائي في غضون بضعة ايام.

الوفد الايراني وبناء على المبادئ والتعليمات قد وضع مقترحاته ومطالبه الواضحة على الطاولة وان الكرة الان في ارض الاطراف الغربية تماما.

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