اولیانوف: على اميركا اتخاذ الخطوة الاولى للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا

وقال اولیانوف في تصریح للصحفيين في فيينا الخميس: ذكرت في إحدى تغريداتي أن مفاوضات فيينا هي الان في مراحلها النهائية. بالأمس بالذات كتب رئيس فريق التفاوض الإيراني ، السيد باقري كني ، على تويتر أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار نهائي وانا اؤيد رأيه بشكل كامل.

وردا على سؤال حول من يجب أن يتخذ القرار في هذه المرحلة ، قال الدبلوماسي الروسي إن هذه المفاوضات عملية متعددة الأطراف وتشارك فيها جميع الأطراف.

ورفض اوليانوف التقرير المشوه والمزعوم الذي اوردته وكالة "رويترز" حول نص مسودة الاتفاق وقال: ان تبادل السجناء لا علاقة له بالاتفاق النووي ولن يتم ادراجه في الاتفاق المحتمل.

وادعت "رويترز" بان مسودة نص الاتفاق اشارت الى مسالة الافراج عن السجناء الغربيين والتي كان المندوب الاميركي روبرت مالي قد طرحها سابقا كشرق مسبق للاتفاق.

وحول ادعاء "رويترز" بانه على ايران اتخاذ الخطوة الاولى في القضايا النووية قال: ان اميركا هي التي خرجت من الاتفاق بداية وعليها الان اتخاذ الخطوة الاولى.

وقال اوليانوف بناء على ذلك: هنالك حاجة للمزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة في فيينا قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021 ومازالت المحادثات جارية في اطارها.

انتهى ** 2342