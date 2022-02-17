رئيس الوفد الصيني: الأيام القادمة في مفاوضات فيينا ستكون حاسمة

وقال "وانغ كوان" في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الخميس،في الاشارة الى ان جميع أطراف المفاوضات قد ردت على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي: ان الأيام القادمة ستكون حاسمة.

واضاف: أن المفاوضات مازالت جارية في اطر ومستويات مختلفة، وبذلت إيران جهودا بناءة خلال هذه الفترة.

وكتب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في تغريدة له مساء الاربعاء: بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة ، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى ، لكن لن يكون هنالك اتفاق على شيء دون الاتفاق على كل شيء.

وقال: الواقعية والامتناع عن المطالب الاضافية والاهتمام بتجربة السنوات الأربع الماضية ضرورية لتحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت للأطراف المتفاوضة معنا لاتخاذ القرار.

بدوره اكد كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف الخميس، إنه على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال اولیانوف فی تصریح للصحفيين في فيينا: ذكرت في إحدى تغريداتي أن مفاوضات فيينا هي الان في مراحلها النهائية. وبالأمس بالذات كتب رئيس فريق التفاوض الإيراني ، السيد باقري كني ، على تويتر أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار نهائي. وأضاف أنه يؤيد رأيه بشكل كامل.

وردا على سؤال حول من يجب أن يتخذ القرار في هذه المرحلة ، قال الدبلوماسي الروسي إن هذه المفاوضات عملية متعددة الأطراف وتشارك فيها جميع الأطراف.

ورفض اوليانوف التقرير المشوه والمزعوم الذي اوردته وكالة "رويترز" حول نص مسودة الاتفاق وقال: ان تبادل السجناء لا علاقة له بالاتفاق النووي ولن يتم ادراجه في الاتفاق المحتمل.

وادعت "رويترز" بان مسودة نص الاتفاق اشارت الى مسالة الافراج عن السجناء الغربيين والتي كان المندوب الاميركي روبرت مالي قد طرحها سابقا كشرق مسبق للاتفاق.

وحول ادعاء "رويترز" بانه على ايران اتخاذ الخطوة الاولى في القضايا النووية قال: ان اميركا هي التي خرجت من الاتفاق بداية وعليها الان اتخاذ الخطوة الاولى.

وقال اوليانوف بناء على ذلك: هنالك حاجة للمزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة في فيينا قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021 ومازالت المشاورات والمحادثات جارية في اطارها.

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