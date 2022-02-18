اميرعبداللهيان يغادر متوجها الى ميونيخ

ويعني مؤتمر ميونيخ للأمن بالسياسات الأمنية العالمية. ولا يتم اتخاذ أي قرار في هذا المؤتمر، بل يتم فقط تبادل الآراء وتجري المشاورات وتنعقد الاجتماعات السياسية هناك، وكل عام يتم تناول قضية خاصة للأمن الدولي.
انتهى**أ م د
طهران/18 شباط/فبراير/إرنا- غادر وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان، طهران صباح اليوم (الجمعة) متوجها لحضور مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ بدورته الـ58.
ويعني مؤتمر ميونيخ للأمن بالسياسات الأمنية العالمية. ولا يتم اتخاذ أي قرار في هذا المؤتمر، بل يتم فقط تبادل الآراء وتجري المشاورات وتنعقد الاجتماعات السياسية هناك، وكل عام يتم تناول قضية خاصة للأمن الدولي.
انتهى**أ م د
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