اميرعبداللهيان يغادر متوجها الى ميونيخ

طهران/ 17 شباط/ فبراير/ ارنا - قال مصدر مطلع في وزارة النفط ان وزيري نفط ايران وقطر سيناقشان التعاون الثنائي في مبادلة الغاز والمواقف المشتركة في الاسواق العالمية وتشكيل مجموعة عمل مشتركة حول حقل بارس الجنوبي على هامش اجتماع قمة الدول المصدرة للغاز.