الادميرال تنكسيري: هناك أمن مستديم شمالي الخليج الفارسي

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الادميرال تنكسيري لوحدات سلاح البحر التابعة للحرس الثوري في منطقة شمال الخليج الفارسي، والتي اطلع خلالها عن كثب على الجاهزية العسكرية والقدرات القتالية العملانية للوحدات العائمة والصاروخية والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة، وأبلغ قادة الوحدات العاملة بأحدث التكتيكات وبرامج بناء القدرات القتالية.

وأشار إلى دور القيم المعنوية وتأثيرها في الاستعداد القتالي قائلا: إن ما تتميز به القوات المسلحة وبحرية الحرس الثوري هو مراقبة الروح المعنوية والأخوة، وتعزيزها، والتي ينبغي ان تحظى باهتمام الجميع.

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