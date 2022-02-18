وزيرالخارجية الإيراني يلتقي رئيس اقليم كردستان العراق

اسلام اباد/18 شباط/فبراير/إرنا- أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، قاسم خان سوري، على أهمية العلاقات بين بلاده وإيران، منوها الى توجهات الحكومة الباكستانية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وقال إن البرلمان الباكستاني يدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة والجارة.