وزيرالخارجية الإيراني يلتقي رئيس اقليم كردستان العراق

واجرى عبداللهيان لقاءات مع عدة مسؤولين على هامش المؤتمر.
وغادر وزير الخارجية الايراني، طهران صباح اليوم (الجمعة) متوجها لحضور مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ بدورته الـ58.
انتهى**أ م د
طهران/18 شباط/فبراير/إرنا- التقى وزيرالخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، رئيس اقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني اليوم (الجمعة)، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
واجرى عبداللهيان لقاءات مع عدة مسؤولين على هامش المؤتمر.
وغادر وزير الخارجية الايراني، طهران صباح اليوم (الجمعة) متوجها لحضور مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ بدورته الـ58.
انتهى**أ م د
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