امير عبداللهيان: نامل بان تؤدي مفاوضات فيينا الى اتفاق جيد في القريب العاجل

وفي تصريح ادلى به اليوم الجمعة حين دخوله الى مقر انعقاد مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، اعتبر امير عبداللهيان هذا المؤتمر فرصة لشرح السياسة الخارجية واعلان المواقف الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان الزيارة الى ميونيخ تاتي للمشاركة في المؤتمر الدولي للامن وتعد فرصة لنشرح السياسة الخارجية للحكومة الشعبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: بموازاة ذلك، الاعلان عن المواقف الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء الازمات التي تواجهها منطقة غرب آسيا وبطبيعة الحال نركز في جدول اعمالنا على موضوع المفاوضات لالغاء الحظر.

وقال امير عبداللهيان: نامل بان تصل المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" في فيينا الى اتفاق جيد في القريب العاجل. وفي مرحلة ما بعد الوصول الى الاتفاق الجيد نحن بحاجة الى ان تكون لنا محادثات مع مختلف الدول لنكون مستعدين لعودة جميع الاطراف الى التزاماتها وتنفيذ التوافقات الواردة في الاتفاق النووي عام 2015 .

يتبع