١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84654722
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المرجع الديني آية الله علوي جرجاني يرقد في المستشفى

المرجع الديني آية الله علوي جرجاني يرقد في المستشفى

قم / 19 شباط/فبراير/ارنا- رقد آية الله محمد علي علوي جرجاني احد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة في احدى مستشفيات طهران بسبب حالة الضعف العام في الجسم.

وقال عضو بمكتب المرجع آية الله علوي جرجاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر السبت: ان آية الله علوي جرجاني رقد في المستشفى بسبب حالة الضعف العام في الجسم.

واضاف: ان هذا الاستاذ البارز في الحوزة العلمية واجه قبل نحو اسبوعين حالة الضعف العام في الجسم ولهذا السبب فقد رقد منذ يوم امس في احدى مستشفيات طهران من اجل الخضوع للمراقبة الطبية.

واوضح بان الحالة العامة للمرجع آية الله علوي جرجاني جيدة وقال: ان سماحته مازال راقدا في المستشفى لدراسة وضعه العام واجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

انتهى ** 2342

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