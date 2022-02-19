المرجع الديني آية الله علوي جرجاني يرقد في المستشفى

وقال عضو بمكتب المرجع آية الله علوي جرجاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر السبت: ان آية الله علوي جرجاني رقد في المستشفى بسبب حالة الضعف العام في الجسم.

واضاف: ان هذا الاستاذ البارز في الحوزة العلمية واجه قبل نحو اسبوعين حالة الضعف العام في الجسم ولهذا السبب فقد رقد منذ يوم امس في احدى مستشفيات طهران من اجل الخضوع للمراقبة الطبية.

واوضح بان الحالة العامة للمرجع آية الله علوي جرجاني جيدة وقال: ان سماحته مازال راقدا في المستشفى لدراسة وضعه العام واجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

انتهى ** 2342