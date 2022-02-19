١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84654736
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وزير الخارجية الايراني والرئيس السلوفيني يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية الايراني والرئيس السلوفيني يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

طهران / 19 شباط/فبراير/ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الجمعة في ميونيخ، الرئيس السلوفيني باروت باخور وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي الـ 58 للامن، اشار وزير الخارجية الايراني الى الطاقات الواسعة للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والفنية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

واكد امير عبداللهيان عزم طهران على ايجاد التوازن في العلاقات مع مختلف الدول الاوروبية، واصفا العلاقات مع سلوفينيا بانها تحظى بالاهمية.   

من جانبه اشار الرئيس السلوفيني الى زيارته الى طهران عام 2018 ولقائه قائد الثورة الاسلامية، معتبرا تلك الزيارة والبرامج التي تلتها مؤشرا لارادة لوبليانا لتطوير العلاقات الشاملة مع طهران.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها احدث اوضاع المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

جدير ذكره ان مؤتمر ميونيخ الدولي الـ 58 للامن بدا اعماله الجمعة ويستمر لغاية الاحد.

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