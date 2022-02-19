ايران تحصد ذهبية و3 برونزيات في بطولة بلغاريا الدولية للمصارعة

وبدأت منافسات كأس "دانكلوف ونيكولاي بتروف" للمصارعة الحرة والرومانية الدولية في بلغاريا يوم 17 فبراير الجاري في مدينة فيليكو ترانوفو البلغارية وتستمر حتى يوم غد الأحد 20 فبراير.

في نهاية اليوم الثاني من المنافسات تقلد الذهبية ميثم دلخاني في وزن 63 كغم بعد فوزه في النهائي على بريدون آبولادزة 7-6 .

وفي المصارعة الرومانية ايضا احرز علي رضا عبدولي الميدالية البرونزية في وزن 72 كغم بالمصارعة الرومانية اثر فوزه على اوتار آبولادزة بالضربة الفنية.كما نال علي رضا مهدي البرونزية في وزن 82 كغم بعد فوزه على برانكو كواسوفيتش 3-1 .

وفي بطولة دانكلوف للمصارعة الحرة احرز مصطفى قياسي الميدالية البرونزية في وزن 79 كغم اثر فوزه على اريك رينبوك من استونيا 10-0.

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