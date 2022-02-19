وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي على هامش مؤتمر ميونيخ

وقال موقع "آني" الإخباري الهندي ان الجانبین ناقشا في هذا الاجتماع آخر المستجدات في أفغانستان ومفاوضات فيينا التي تركز على الغاء الحظر عن إيران.

ووصف امير عبد اللهيان في تغريدة على موقع "تويتر" لقاءه بنظيره الهندي بالايجابي، مشيرا الى ان اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثنائي والتطورات في أفغانستان والاتفاق النووي الايراني.

وغادر وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان، طهران امس (الجمعة) متوجها الى المانيا لحضور مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ بدورته الـ58.

ويعني مؤتمر ميونيخ للأمن بالسياسات الأمنية العالمية. ولا يتم اتخاذ أي قرار في هذا المؤتمر، بل يتم فقط تبادل الآراء وتجري المشاورات وتنعقد الاجتماعات السياسية هناك، وكل عام يتم تناول قضية خاصة للأمن الدولي.

انتهى** 1453