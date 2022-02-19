يمكن التوصل الى الاتفاق في فيينا في حال اهتمام بمطالب ايران المشروعة

واجتمع اميرعبداللهيان اليوم السبت مع نظيرتها الالمانية آنالنا بربوکـ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وتباحث معها حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وهنأ امير عبداللهيان وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة بربوك وتمنى لها وللحكومة الألمانية الجديدة التوفيق والنجاح كون اللقاء يأتي بعد تعيين السيدة بربوك وزيرة للخارجية الالمانية.

واشار وزير الخارجية إلى تاريخ العلاقات بين البلدين واكد على استعداد طهران لعقد لجنة مشتركة في أول فرصة تتفق عليها الجانبان وكذلك توسيع العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية الى جانب التعاون الفني وتعزيزه بين القطاع الخاص لدى البلدين.

وتعليقا على التطورات المتعلقة بمفاوضات فيينا اكد امير عبداللهيان أن طهران كانت عاقدة العزم على التوصل إلى اتفاق جيد منذ اليوم الأول وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من الأطراف الأوروبية أن تدرس بعناية الخطوط الحمراء وأن تعمل على لعب دور فاعل في ضمان حقوق إيران المشروعة.

ورفض وزير الخارجية بعض التصريحات المتعلقة بفرض مواعيد نهائية ووهمية في المفاوضات وقال ان ما يهم طهران هو شكل الاتفاق وزمن التوصل اليه وفي حال الاهتمام بمطالب ايران المشروعة يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا.

وشدد على ضرورة الامتناع عن الحسابات الخاطئة واثارة الاجواء بشأن المفاوضات في وسائل الاعلام.

من جانبها رحبت وزيرة الخارجية الالمانية بتوسيع العلاقات مع ايران في مختلف المجالات، مؤكدة على عزم برلين لتحقيق هذا الهدف.

وتطرقت الى مفاوضات فيينا وقالت على جميع الأطراف بذل قصارى جهدها لتجاوز هذه المرحلةو التوصل الى اتفاق جيد في فيينا في أقرب وقت ممكن مشددة على احترام حقوق ايران.

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