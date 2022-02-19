وزير الخارجية القطري: نتطلع الى ارتقاء مستوى العلاقات مع طهران

واجتمع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ58.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وبحث المستجدات الإقليمية وتطورات الجولة الثامنة لمحادثات فيينا، بالإضافة إلى تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واكد وزير خارجية قطر ان بلاده تتطلع لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية المرتقبة الى الدوحة، معلنا استعداد بلاده لهذه الزيارة، معربا عن امله بان تساعد هذه الزيارة في ارتقاء مستوى العلاقات بين البلدين.

كما رحب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالتقدم الحاصل في مفاوضات فيينا ، معتبرا ان نتيجة المفاوضات أساسية بالنسبة للمنطقة.

من جانبه، أكد امير عبداللهيان في اللقاء على أهمية العلاقات النموذجية بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تؤدي الزيارة الرسمية لرئيسي الى قطر الى تعزيز العلاقات الثنائية بشكل ممتاز.

كما اشار وزير الخارجية الى المساعدات الانسانية الايرانية لافغانستان وضرورة مساعدة الشعب الافغاني على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

ووصل عبداللهيان يوم امس الجمعة الى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الدولي.

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