وزير الخارجية القطري: الإتفاق النووي یسهم فی ارساء الامن والاستقرار فی المنطقة

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن موقع وزارة الخارجية القطرية، ان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اكد في اجتماع عقد في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) حول علاقة ایران والدول الخلیج الفارسي أن هناك اتصالاً وثيقاً لدولة قطر مع إيران والولايات المتحدة والأطراف الأخرى بشأن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وأضاف: أننا نحاول أن نفهم كيف يمكننا المساعدة في سد الفجوة، لأن الاتفاقية والمفاوضات تجري بين بلدان تبعد آلاف الأميال عن إيران، ونحن نعيش بجوار إيران. لذلك، من مصلحتنا أن يكون هناك اتفاق، ومن مصلحتنا الوصول إلى تفاهم مع إيران، لذا فإننا نشجع جميع الأطراف على أن تكون بناءة وإيجابية مع المبادرات، ونأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية في المستقبل القريب. ونشجع الطرفين على الانخراط بشكل إيجابي.

كما أكد أن دولة قطر تتمتع بموقع فريد لتشجيع الحل السلمي للنزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية، لافتاً إلى أن المادة السابعة من دستور دولة قطر تشير إلى أن السياسية الخارجية تقوم على مبدأ تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع جميع الدول التي تسعى إلى السلام، مضيفاً أننا نقوم بهذه المهمة من خلال الوساطة والمساعدات الإنسانية والإنمائية، وجهود مكافحة الإرهاب.

وأشار الی أهمية إجراء حوار شامل مع الجيران في المنطقة، مضيفاً: نحن نتفهم مخاوفهم، ولكن أيضاً لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول المختلفة، لا سيما أنه غير مقبول كمبدأ عام من قبل الأمم المتحدة.

وصرح بشأن أفغانستان: نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نواصل المشاركة معهم، ونواصل التشجيع، ونواصل حثهم على الإصلاحات و عدم التراجع عن أي من الأشياء التي حققتها أفغانستان في العقدين الماضيين، ونقوم بتشاور وثيق للغاية مع مختلف الشركاء من أجل توفير مخطط للمضي قدماً في معالجة الملف الإنساني في افغانستان ومختلف القضايا بما فيها الاقتصاد والهجرة ومكافحة الإرهاب.

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