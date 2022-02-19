أمير عبد اللهيان يشدد على ضرورة الغاء كافة اشكال الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي

واجتمع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم السبت، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ58.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وبعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد أمير عبد اللهيان في الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود البلدين لتقريب وجهات النظر بين طهران وأمستردام وضرورة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين لمواصلة تعزیز العلاقات الثنائیة.

وتبادل أمير عبد اللهيان وجهات النظر مع نظيره الهولندي حول آخر التطورات في مفاوضات فيينا، مشددا على موقف ايران بشأن ضرورة الغاء كافة اشكال الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي وضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الايرانية في عملية التفاوض.

واشار إلى الوضع الراهن في أفغانستان وضرورة إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية للشعب الافغاني ومعالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في هذا البلد، مؤکدا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه افغانستان.

وفي الشأن اليمني، اكد وزير الخارجية ان الازمة اليمنية لا تصب في مصلحة دول المنطقة، مضیفا : من الضروري على جميع الدول إنهاء الوضع الإنساني الكارثي في البلد بوقف العدوان العسكري والسعي نحو الحل السياسي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا عن أمله في أن يزور طهران قريباً ويتبادل الآراء مع امیر عبداللهیان بشأن سبل توطید العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

کما أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق في فيينا بأقرب وقت ممكن، مؤکدا علی استعداد هولندا لتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع إيران.

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