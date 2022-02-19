ايران تريد التوصل الى اتفاق جيد في اقصر وقت ممكن

واضاف "امير عبداللهيان" في هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر "ميونيخ الامني" الثامن والخمسين اليوم : ان تحديد عدد الايام او الاسابيع لهذه المفاوضات، يعتمد على سلوك وارادة امريكا والتزام اوروبا بمبادئ وقواعد الحوار وحقوق ايران المشروعة.

كما هنأ لمناسبة انتخاب رئيس جمهورية جديدة في ايطاليا؛ مثمنا بمبادرة روما المتمثلة في التبرع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الى طهران؛ ولفت في الوقت نفسه الى الظروف المهيئة للتعاون الثنائي في مجال انتاج اللقاحات الطبية وذلك نظرا لطاقات ايران الكبيرة على هذا الصعيد.

كما نوّه بان الحكومة الايرانية الجديدة، وضعت نصب برامجها بناء علاقات متوازنة مع دول اوروبا.

واعتبر وزير الخارجية، التعاون بين طهران وروما، من النماذج الجيدة للاواصر الجديرة بالاحترام والتي تشير الى مدى الفهم المتبادل بين ايران والدول الاوروبية.

ومضى يقول : ان الجالية الايرانية ولاسيما طلاب الجامعات اتاحوا فرصا مميزة لترسيخ مزيد من العلاقات بين شعبي البلدين.

ودعا امير عبداللهيان الى اعادة تفعيل التعاون الايراني الايطالي في القطاع السياحي، وذلك نظرا للاجراءات الصحية الدقيقة السائدة في كلا البلدين لمكافحة فيروس كورونا الوبائي.

وفي الختام، تطلع وزير الخارجية بان يستضيف نظيره الايطالي بطهران قريبا.

الى ذلك، قال دي مايو : ان الحكومة الايطالية ملتزمة بمواصلة التعاون في المجالات الثنائية ومتعددة الاطراف مع طهران.

واضاف، ان القطاعات الاقتصادية في ايطاليا حافظت على تعاونها مع الشركاء (الايرانيين) وسط اصعب الظروف الناجمة عن الحظر، وبغض النظر عن تطورات فيينا فهي ماضية في هذا الاتجاه.

وذكر وزير خارجية ايطاليا، ان التوصل الى اتفاق شام في سياق احياء الاتفاق النووي سيهئ لاجواء جديدة من اجل الارتقاء بالعلاقات بين طهران وروما.

و ورد في هذا التقرير ايضا، بان امير عبداللهيان ودي مايو تباحثا خلال اللقاء اليوم بميونيخ، حول اخر التطورات في كل من افغانستان واليمن والازمة الاوكرانية.

انتهى ** ح ع