مباحثات ايرانية روسية على امتداد مفاوضات فيينا

وافادت ارنا، بان هذه المباحثات جاءت على امتداد اللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف التي يجريها الفريق الايراني المفاوض، في عاصمة النمسا، مع وفود سائر الدول الاعضاء بالمجموعة الخماسية وايضا ممثل الاتحاد الاوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس الوفد الايراني "علي باقري كني"، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مبعوث الاتحاد الاوروبي الى مفاوضات فيينا "انريكي مورا".

والجدير بالذكر، هو ان مفاوضات الغاء الحظر في فيينا دخلت منذ اسابيع مرحلة حاسمة؛ حيث يتعيّن على واشنطن بأن تتخذ قرارات سياسية، تثبت لطهران جديتها وايضا الدول الاوروبية في هذا الخصوص؛ من ان ذلك سيتيح امكانية التوصل الى اتفاق جيد عبر هذه المفاوضات.

انتهى ** ح ع

