استمرار مفاوضات فيينا حول القضايا الخلافية العالقة

والتقى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني صباح السبت منسق المفاوضات انريكي مورا ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وكذلك التقى رئيس الوفد الروسي ميخائيل اوليانوف منسق المفاوضات انريكي مورا وكتب في تغريدة له على تويتر بان الجانبين تباحثا حول القضايا المتبقية للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا.

كما كتب اوليانوف حول لقائه باقري: لقد استمتعت بالمحادثات الجذابة والمهنية والعميقة جدا مع الوفد الايراني في المفاوضات وركزنا على القضايا العالقة التي يجب حلها وتسويتها قبل الوصول الى الاتفاق.

وبدات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لرفع اجراءات الحظر الأميركي عن إيران يوم 27 كانون الاول/ ديسمبر وتخللها توقف دام 11 يومًا للتشاور مع العواصم، بمشاركة إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا ، بريطانيا وروسيا والصين)، ومازالت مستمرة بمختلف المستويات.

وتعد جولة المفاوضات الثامنة الجولة الاطول ويعكف المشاركون فيها على اكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

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