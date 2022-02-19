مسؤول برلماني ايراني: مكافحة الارهاب والمخدرات من مجالات تعزيز العلاقات بين طهران واسلام آباد

وخلال لقائه في طهران السبت نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني قاسم خان سوري، اشار نيكزاد الى مجالات التعاون بين ايران وباكستان وقال: ان مكافحة الارهاب والتصدي لتهريب المخدرات والوقود والبشر يعد من المجالات المهمة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية.

واعتبر اميركا بانها المشكلة الاكبر للامن العالمي واضاف: ان اميركا تعمل على استغلال الدول عن طريق منظمة الامم المتحدة والمنظمات العالمية والقضايا ذات الصلة بالبيئة والدولار وكل ما يتعلق بها.

واشار الى الحظر الاميركي المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان اميركا وخلافا لالتزاماتها خرجت من الاتفاق النووي وفرضت اجراءات حظر ظالمة على الجمهورية الاسلامية الايرانية لكننا صمدنا رغم وجود المشاكل واوفينا بالتزاماتنا.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي: لو وضعت الدول الصديقة والجارة مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان ايديها بايدي البعض وتعاونت مع بعضها بعضا في القضايا الاقتصادية والنقدية فان مستوى العلاقات بين الجانبين سيرتفع وتتحقق منجزات قيمة.

انتهى ** 2342