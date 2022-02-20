نائب رئيس البرلمان الباكستاني: ندعم الغاء الحظر المفروض على ايران

واشار سوري خلال لقائه السبت في طهران نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي نيكزاد ثمرين الى اهمية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين بالنسبة لاسلام آباد وقال: ان المشتركات التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان تشكل ارضية مساعدة لتطوير العلاقات الثنائية.

واشار الى ان الحدود البالغة 900 كم بين البلدين واضاف: ان ايجاد وتعزيز انشطة الاسواق الحدودية وكذلك التعاون بين الغرف التجارية للمحافظات المجاورة يدعم تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واوضح بان الاعداء المشتركين للبلدين یسعون لاضعاف العلاقات بينهما وقال: ان التعاون التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان في المجالات الزراعية والطاقوية وسائر المجالات من شانه تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في البلدين.

واكد نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني بان طهران واسلام آباد دعمتا بعضهما بعضا في اصعب الظروف وقال: ان باكستان دعمت الغاء الحظر منذ فرضه من قبل اميركا على ايران خاصة في فترة تفشي جائحة كورونا.

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