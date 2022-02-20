مباحثات ايرانية باكستانية حول تطوير العلاقات في مختلف المجالات

واشار اميرآبادي، خلال لقائه السبت قاسم خان سوري الذي يزور طهران على رأس وفد من بلاده، الى القواسم المشتركة بين البلدين على الصعد الدينية والتاريخية والثقافية، واعرب عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين ايران وباكستان، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية.

واكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي والتنسيق بين المسؤولين الامنيين بين البلدين بهدف الارتقاء بالتعاون الامني - الحدودي، معتبرا التصدي للمجموعات الارهابية والحد من تهريب المخدرات والبضائع والوقود في المناطق الحدودية ضرورة حيوية.

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وبرلمانا عازمة على تنمية التعاون مع بلدان الجوار لاسيما باكستان الجارة والشقيقة.

وأعرب عن ارتياحه لافتتاح منفذين حدوديين جديدين والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشييد اسواق حدودية، مؤكدا دعم مجلس الشورى الاسلامي لمبادرات مسؤولي البلدين الرامية لتنمية البنى التحتية ومنها زيادة عدد المنافذ الحدودية واعتبر ذلك بانه يصب في سياق تحسين الوضع المعيشي والامن المستدام في المناطق الحدودية.

ونوه الى ان مشروع مد أنبوب الغاز الايراني الى باكستان قد انتهى العمل منه في القسم المتعلق بالانبوب في الاراضي الايرانية وان الدور الآن للمسؤولين الباكستانيين لتنفيذ تعهداتهم على الصعيد العملي فيما يتعلق بمد الانبوب في الاراضي الباكستانية.

من جانبه اكد نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني رغبة مسؤولي بلاده الحكوميين والبرلمانيين والعسكريين بتنمية وتطوير التعاون الوثيق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات.

واشار قاسم خان سوري الى تاثير التعاون الحدودي بين ايران وباكستان في تنمية العلاقات وتوفير الحاجات المتبادلة واضاف: ان انشاء الاسواق الحدودية امر قيم لدعم تنمية التجارة وتحسين المستوى المعيشي لسكان الحدود لذا فاننا ندعم مسيرة تدشين منافذ حدودية جديدة بين البلدين.

واشار الى الطاقات العالية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياحية لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية وقال: نحن بصدد الارتقاء بالتعاون بين باكستان وايران في مجال السياحة خاصة تسهيل سفر الزوار الباكستانيين.

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