اللواء باقري: الاستقرار في ايران اصبح نموذجا مثاليا على المستويين الاقليمى والعالمي

وأكد اللواء باقري اليوم الاحد كما نرى فإن الغطرسة العالمية والصهاينة القتلة للاطفال لا يحترمون أي من المبادئ الأخلاقية أو حقوق الإنسان، وإذا شعروا بالضعف في شعبنا ، لن يترددو ا في العدوان عليه غير ان قواتنا المسلحة تعمل دوما على ارساء الأمن والسلام في البلاد حيث ان ما تنعم به ايران من الامن و السلام اصبح نموذجا فريدا في المنطقة.

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "اليوم ، لا يمكن لأي مستثمر محلي أو أجنبي أن يدعي بعدم امكانية الاستثمار او المشاركة في النشاط الاقتصادي في ايران بسبب انعدام الأمن فيها واضاف في الوقت نفسه ان هناك عقبات بما فيها فرض العقوبات على ايران أو اثارة الاجواء إلاعلامية ضدها لكن بفضل الله وببركة دماء الشهداء وحكمة القيادة تنعم البلاد بالامن و الاستقرار.

انتهى** 1453