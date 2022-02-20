وزير النفط غادر طهران متوجها الى الدوحة

وغادر جواد أوجي طهران متوجها إلى الدوحة مساء امس السبت لمرافقة السيد إبراهيم رئيسي لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

وسيتوجه رئيس الجمهورية ووفد رفيع المستوى غدا الاثنين إلى دولة قطر في اطار زيارة رسمية لها بهدف المشاركة في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز .

ويتحكم أعضاء جمعية الدول المصدرة للغاز في 44٪ من إنتاج الغاز العالمي ، و 67٪ من احتياطيات الغاز العالمية ، و 64٪ من نقل خطوط الأنابيب ، و 66٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

علما ان ايران، هي ثاني اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث؛ كما ان البلدين (ايران وقطر) يمتلكان اكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

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