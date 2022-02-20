مفاوضات فیینا... الولایات المتحدة تتخلى عن اتخاذ القرارات اللازمة

ودخلت مفاوضات الغاء الحظر في فيينا منذ اسابيع مرحلة حاسمة؛ حيث يتعيّن على واشنطن اتخاذ قرارات سياسية، تثبت لطهران جديتها وايضا الدول الاوروبية في هذا الخصوص؛ من ان ذلك سيتيح امكانية التوصل الى اتفاق جيد عبر هذه المفاوضات.

وتواجه إيران عدة تحديات في المفاوضات النووية أحداها هي عدم رغبة الولایات المتحدة في تقدیم ضمان بشأن تمسكها باتفاق محتمل.

وتؤكد ايران ان اي اتفاق يتم التوصل اليه في فيينا، ينبغي ان يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات حقيقية وانهاء القضايا والمزاعم السياسية.

وتعتبر ضرورة الغاء كافة اشكال الحظر التي فرضت على إيران خلال فترة دونالد ترامب، أحدی التحديات الاخری التي تواجهها ايران في المفاوضات.

وتؤکد ايران علی ضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الايرانية في عملية التفاوض لكن الأطراف الاخری لا تقبل إلا بإلغاء تلك الأجزاء من العقوبات التي تعتمد علیها فائدة إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي.

وفرض ترامب الحظر الأحادي الجانب على أفراد وكيانات في إيران بذرائع مختلفة كبرنامج ايران الصاروخي ودور إيران الإقليمي، و"انتهاكات حقوق الانسان".

وعندما توافق إيران على القضايا النووية، فإنها تتوقع ان يحسم الامر تجاه السياسات الخاطئة التي انتهجتها الادارة الامریکیة السابقة في إلغاء الحظر المفروض علی ايران.

والتزمت إيران بتعهداتها النووية، لكن الطرف الآخر لا يريد التعويض عن الإجراءات غير القانونية للإدارة السابقة ولا يريد حتى ضمان امتثالها لاتفاق محتمل، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الالتزام بمواصلة اتفاق محتمل في الحكومة القادمة.

ولا تقبل إيران أن تدخل الولايات المتحدة في الاتفاق النووي بشروط وهوامش وقيود معينة، وهو ساري المفعول حتى نهاية الادارة الامریکیة.

واظهرت إيران أقصى قدر من الشجاعة والبصيرة بالموافقة على عودتها الی مفاوضات فيينا بعد الإجراءات غير القانونية للإدارة الأمريكية السابقة والآن تتوقع أن يتخذ الجانب الآخر نهجًا مسؤولاً متبادلاً لالغاء الحظر غير القانوني.

وتحاول الأطراف الغربية عادة وضع الطرف الآخر تحت أكبر قدر ممكن من الضغط اثناء المفاوضات لانتزاع التنازلات منه، کما تحاول فرض مطالبها على إيران من خلال اللجوء الى عدد من التكتيكات الاعلامية والنفسية ومنها طرح قضية "االمواعید المصطنعة " وتقسيم المهام مع لعبة " الشرطي الجيد/ الشرطي السيئ".

وتصر الأطراف الغربية بقيادة فرنسا على لعب دور الشرطي السيئ في المفاوضات، وتستمر في إظهار سلوكها المتناقض خلال المفاوضات، وبينما تتظاهر بأنها ترغب في تسريع وتیرة عملیة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، لاتلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

ومنذ بداية المفاوضات، تم تحديد مواعيد نهائية مصطنعة من قبل الأطراف الأوروبية للضغط على الفريق المفاوض الإيراني وهی تواصل الإصرار، سواء على طاولة المفاوضات أو في وسائل الإعلام، لكن الوقت ينفد بخصوص التوصل إلى الاتفاق، بينما لم تتخذ حتى الآن أي مبادرات سياسية أو قانونية أو عملية مهمة لضمان استمرار تنفيذ الالتزامات.

وتستمر بعض المساعي من قبل وسائل الإعلام الغربية لتشويه عملية المفاوضات وتقوم هذه الوسائل ببث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير اعلامية.

وبعد نشر التقرير المشوه والمزعوم الذي اوردته وكالة "رويترز" حول مفاوضات فيينا الجارية بين ايران ومجموعة "4+1"، زعمت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير: تم تدوين النص الذي اتفقت عليه القوى الغربية، وروسيا والصين، لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لقبول محاولة إحياء اتفاقها النووی التاريخي.

وفي مواصلة مساعي الغرب وراء تحديد مواعيد نهائية مصطنعة وتحميل إيران مسؤولية تأخير التوصل إلى الاتفاق النهائي کتبت الصحیفة : تحاول طهران ان تصر على الغاء أوسع للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وتابع التقرير نقلاً عن وزير الخارجية الفرنسي حیث قال : إنه أمام لإيرانيين خيار واضح ... إما انها تخلق أزمة خطيرة في الأيام المقبلة أو ستقبل اتفاقا تحترم فيه مصالح جميع الأطراف".

وفي الأيام الأخيرة، بعد تقديم مقترحات جديدة، قدم الوفد الإيراني حلولاً ملموسة لحل القضايا المتبقية، مؤکدة بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن.

واثبتت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات ارادتها وجديتها للتوصل الى اتفاق جيد وثابت يمكن التعويل عليه، مؤکدة ان اي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي ان يشمل الغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" خلال لقاء مع نظيره النمساوي "الكساند شالنبيرغ" على هامش مؤتمر ميونيخ للامن، امس السبت : ان فيينا اصبحت اليوم مقرا للتطورات في المجالات الهامة بالنسبة لايران والمجتمع الدولي.

كما اشار امير عبداللهيان الى "الخطوط الحمر" التي رسمتها ايران بشان المفاوضات وضرورة عدم تجاهلها، مصرحا : لو خيّرت طهران بين عدم التوصل الى اتفاق من جانب واجتياز مصالح الشعب الايراني، وهي الخطوط الحمر بالنسبة الينا من جانب اخر، فإن اختيارها قطعا سيكون احترام المصالح الوطنية وعدم تجاوز الخطوط الحمر المنطقية والمشروعة لها.

ولفت امير عبداللهيان بان "ايجاد التوازن بين الحقوق والتعهدات والحفاظ عليه، يشكل مبدا بديهيا لديمومة اي اتفاق؛ وعليه فانه يتعين اليوم على الاطراف الغربيين ان يتخذوا القرار من انهم سيضعون حدّا للارهاب الاقتصادي الحالي وتقاعسهم ونقضهم للعهود، او يرغبون في استمرار المماطلة بذرائع واهية".

وقال وزير الخارجية : ان الحملات الاعلامية التي اطلقتها الترويكا الاوروبية وامريكا لتحقيق بعض الاهداف خلال المفاوضات، لن تؤثر على المهمة الحاسمة الموكلة الى المفاوضين (الايرانيين) لصون مصالح الشعب الايراني العظيم.

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