مستشار فريق إيران المفاوض: يعمل الكيان الصهيوني بجد علی تدمير مفاوضات فيينا

واضاف مرندي الیوم الاحد في تغريدة له على موقع تويتر: يحاول نظام الفصل العنصري، الذي ليس عضوًا في معاهدة NPT ويمتلك العديد من الأسلحة النووية، إملاء السياسة على قادة الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية بالإضافة إلى إملاء الشروط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل عرقلة اتفاق قابل للتحقيق.

يذكر ان المشاورات الدبلوماسية تستمر بين مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا حول القضايا الخلافية العالقة من اجل الوصول الى الاتفاق النهائي.

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