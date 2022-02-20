اللبنانيون لن ينسوا دعم إيران لاحلال الاستقرار والسلام في لبنان

واجتمع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر مونيخ الامني بدورته الـ58.

وتبادل وزير الخارجية الايراني ورئيس وزراء لبنان خلال اللقاء وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية لا سيما تطور الاوضاع في الخليج الفارسي واليمن.

وشدد میقاتی على التزام الحكومة اللبنانية بتطوير وتوسيع العلاقات المستدامة مع جميع الدول الإسلامية لا سيما الدول المهمة والمؤثرة في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين طهران وبيروت مزيدا من التطور.

من جانبه شدد امير عبد اللهيان في اللقاء على عمق علاقات الصداقة بين ايران ولبنان واكد على ضرورة مساهمة جميع الدول في ضمان الامن والاستقرار في لبنان.

واستعرض وزير الخارجية الأبعاد المختلفة للعلاقات بين البلدين لا سيما الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بين طهران وبيروت من أجل تحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات .

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