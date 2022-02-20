وزير الخارجية يدعو الى توسيع العلاقات بين ايران والنرويج

وافادت "ارنا"، ان "امير عبداللهيان" ادلى بهذا التصريح خلال مباحثاته اليوم الاحد في ميونيخ، مع وزيرة الخارجية في مملكة النرويج السيدة "أنيكين هويتفيلد"؛ حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمة والدولية بما في ذلك المفاوضات النووية الجارية بفيينا.

كما اعرب وزير الخارجية عن سروره نظرا لتعافي نظيرته النرويجية من مرض كورونا؛ واصفا العلاقات "التي تمتد لمائة وخمسين عاما" بين طهران واوسلو، "ركيزة" لتنمية وتطوير التعاون الثنائي اكثر فاكثر.

امير عبداللهيان، نوّه في هذا اللقاء ايضا الى ضوررة استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والنرويج بنحو مستقل عن مفاوضات فيينا؛ مبينا ان الفرص متاحة للبلدين من اجل توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والزراعة والطاقات المتجددة والثروة السمكية.

ولفت وزير الخارجية في هذا السياق، الى الوثائق ومذكرات التفاهم الموقعة على اسس صحيحة بين طهران واوسلو؛ مما يلزم بجد متابعة وتنفيذ هذه المذكرات بهدف تطوير التعاون بين الجانبين.

كما اشار الى موقع ايران الستراتيجي، الذي يتيح لبلدان اوروبا بما فيها النرويج الوصول الى منطقة القوقاز واسيا الوسطى.

الى ذلك، اكدت السيدة "هويتفيلد" على استمرار المشاورات السياسية وتبادل الوفود بهدف توسيع العلاقات بين النرويج وايران.

ورحبت وزيرة الخارجية النرويجية خلال اللقاء مع امير عبداللهيان اليوم، بدعوته لزيارة طهران.

وعلى صعيد اخر، اشارت الى الوضع الراهن في افغانستان، مثمنة مبادرات ايران الانسانية بهدف تقليل معاناة الاطفال والنساء في هذا البلد.

واعربت السيدة هوتفيلد عن املها في التوصل الى اتفاق خلال المفاوضات الجارية بفيينا، "لبدء فصل جديد من العلاقات الاقتصادية مع ايران؛ وصرحت : ان اوسلو مستعدة تماما ومن دون اي قيد على تنمية علاقاتها مع طهران.

انتهى ** ح ع