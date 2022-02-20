مطلوب من الترويكا الاوروبية ان تبذل الجهود لضمان حقوق ايران المشروعة

وبحث "امير عبد اللهيان" في هذا اللقاء، بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، وايضا المفاوضات النووية الجارية في عاصمة النمسا.

كما اشاد بمبادرة اسبانيا في ارسال شحنة من اللقاءات المضادة لفيروس كورونا الى الشعب الافغاني؛ مؤكدا على جميع الدول بتظافر الجهود لاغاثة هذا الشعب.

وعن العلاقات الايرانية الاسبانية، فقد اكد ضرورة التسريع في مسار التعاون، وتوفّر الفرص المناسبة للتعاون المشترك في قطاعات الدواء، وحماية الموارد المائية، والطاقات الحديثة والمتجددة والنقل السككي والجوي.

كما وجّه دعوة لنظيره الاسباني بزيارة طهران ومتابعة الاجراءات الهادفة الى توسيع العلاقات بين البلدين.

من جانبه، اعرب وزير الخارجية الاسباني عن تقديرة لمبادرة الجمهورية الاسلامية المتمثلة في استضافة النازحين الافغان على اراضيها؛ مؤكدا على استعداد مدريد للتعاون في ايصال المساعدات الى هؤلاء المهاجرين.

وقال "الباريس" خلال اللقاء مع امير عبداللهيان اليوم : ان مدريد واجهت صعوبة خلال ظروف الحظر لرفع مستوى التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية مع طهران، لكننا قررنا البقاء في ايران؛ الامر الذي يدل على مكانة هذا البلد الهامة بالنسبة للحكومة والشعب الاسبانيين.

كما نوّه بانتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الارووبي في النصف الثاني من العام 2022 الى دولة اسبانيا؛ معلنا استعداد بلاده للتعاون والتشاور مع ايران ولاسيما بشأن القضايا الاقليمية "انذك".

و ورد في هذا التقرير، بان الوزيرين الايراني والاسباني استعرضا خلال اللقاء، القضايا المتعلقة بمنطقة غرب اسيا والخليج الفارسي واخر التطورات في اليمن وافغانستان.

انتهى ** ح ع