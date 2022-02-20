مسؤول : توقيع وثائق للتعاون الايراني القطري خلال زيارة رئيسي للدوحة

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اوضح عنايتي ان حضور "اية الله رئيسي" مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، ياتي في اطار توسيع وتوطيد العلاقات بين ايران ودولة قطر الصديقة والشقيقة، وستكون اول زيارة يقوم بها بعد تسلم الرئاسة لدول الخليج الفارسي.

وفي معرض الاشارة الى المباحثات المرتقبة بين رئيس الجمهورية الاسلامية وامير دولة قطر، توقع بان الجانبين سيبحثان في سبل توسيع وتعزيز الاواصر الثنائية وبمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والاعلامية.

كما تطلع المسؤول في الخارجية الايرانية، بان تحقّق هذه المباحثات نقلة ملموسة على صعيد العلاقات بين طهران والدوحة.

ولفت، بان ايران وقطر لديهما مواقف متقاربة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وضرورة معالجتها عبر الحوار الذي يصب في تعزيز الاواصر بين الدول الاقليمية.

وفي جانب اخر من هذه المقابلة، لفت "عنايتي" بان حضور اية الله رئيسي قمة كبار الدول المصدرة للغاز (الثلاثاء) في الدوحة، يسهم قطعا في تعزيز دور منظمة "اوبك للغاز" على صعيد معادلات الطاقة.

وخلص الى القول : ان زيارة رئيس الجمهورية القادمة لدولة قطر، تتضمن ثلاثة محاور اساسية، ذات الصلة بـالعلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي وتعزيز دور منظمة اوبك للغاز؛ متطلعا الى الاستفادة من الاجواء المواتية لتحقيق النتائج المنشودة في كافة المحاور، وان تعم هذه الفائدة على المنطقة برمتها.

انتهى ** ح ع