باقري كني يجري مباحثات ثنائية مع المبعوث الاوروبي الى فيينا

هذه المباحثات تأتي على امتداد المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 في عاصمة النمسا، مع التركيز على رفع الحظر الظالم عن الجمهورية الاسلامية.

وفي السياق نفسه، كان "باقري كني" قد اجرى مباحثات، امس السبت، مع كل من رئيس الوفد الروسي والوفد الصيني المفاوضين.

الى ذلك، قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" خلال مباحثاته في ميونيخ اليوم مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل" : ان المطلوب من امريكا والدول الاوروبية الثلاث، ان تتخذ قرارات سياسية وتظهر ارادة حقيقية بشأن التوصل الى اتفاق في اقرب وقت ممكن عبر المفاوضات.

وفيما اشاد بدور "بوريل" وايضا "انريكي مورا" الذي يتولى عملية التنسيق خلال المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 في عاصمة النمسا، نوه امير عبداللهيان بإرادة ايران للتوصل في نهاية المطاف الى "اتفاق جيد".

ولفت، بأن "الجمهورية الاسلامية قدمت في هذا السياق كافة المبادرات والاقتراحات اللازمة، ولولا المبادرات الايرانية لما اقتربنا الى هذا الحد من الاتفاق"؛ مؤكدا على "الطرف الاخر" بان لا يتجاهل "الخطوط الحمر" التي وضعتها طهران.

انتهى ** ح ع